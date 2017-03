Die Daten in mehr als 20.000 Clouds, die in Deutschland betrieben werden, sind möglicherweise nicht sicher.

Das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnt vor kritischen Sicherheitslücken durch veraltete Online-Speicher. Diese werden von vielen großen und mittelständischen Unternehmen ebenso genutzt wie von Energieversorgern, Krankenhäusern und zahlreichen öffentlichen Einrichtungen.



Schon vor Wochen habe das BSI die Nutzer aufgefordert, ihre Kunden über die Sicherheitslücken zu informieren und aktuelle Software aufzuspielen, mit der Daten in Clouds sicherer gespeichert werden könnten. Bisher habe aber nur ein Fünftel der betroffenen Einrichtungen Updates installiert. Ein Sprecher des Bundesamtes nannte das fahrlässig. Die Nutzung veralteter Software mache es Kriminellen viel zu leicht, sensible Daten zu stehlen.