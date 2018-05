Der Rechtsreferent der Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz, Gollner, hat die neue Datenschutzgrundverordnung als ersten wichtigen Schritt bezeichnet.

Sie sei das Ergebnis eines enormen Kampfes auf Lobbyebene, sagte Gollner im Deutschlandfunk. Es gebe jetzt Sanktionsmaßnahmen und mehr Kontrolle. Darum müsse man sich mit der Datenschutzverordnung auch nicht vor den Unternehmen verstecken. Gollner räumte aber auch ein, dass die Informationen der Unternehmen für ihre Kunden offenbar nicht immer so verständlich sind, wie sie sein sollten. Er betonte auch, dass man Verbesserungen einfordern müsse, sollte es keine geben.



An die Kunden appellierte Gollner, sich die neuen Datenschutzbestimmungen der Unternehmen anzusehen und bei Verstößen die Datenschutzbehörde des jeweiligen Bundeslandes zu informieren.



Die neuen Datenschutzregeln in der Europäischen Union treten nach einer zweijährigen Übergangsfrist morgen in Kraft. Verbraucher müssen künftig unter anderem zustimmen, wenn ihre persönlichen Daten erhoben werden.



Der Datenschutzexperte Weichert hatte neuen Regeln grundsätzlich positiv bewertet. Im Deutschlandfunk bezeichnete er sie allerdings als "Zwischenschritt". In Europa gebe es sehr viel Bereitschaft für weitere Maßnahmen, aber insbesondere die Bundesregierung bremse.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.