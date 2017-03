Die Bundesdatenschutzbeauftragte Voßhoff drängt auf Änderungen am Gesetzentwurf für das automatisierte Fahren und sieht die Gefahr der Einführung eines elektronischen Fahrtenschreibers für private Autos.

Obwohl die aufgezeichneten Fahrdaten personenbezogen seien, bleibe der Entwurf datenschutzrechtlich unbestimmt, sagte Voßhoff in Berlin. So fehlten Vorgaben über den Zeitraum der Aufzeichnung sowie über Zugriff und Zweck der Nutzung dieser Daten. Über den Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Dobrindt soll morgen im Bundestag und am gleichen Tag im Bundesrat debattiert werden. Ziel ist es, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden.



Vorgesehen ist, dass bei Computerautos elektronische Speicher ähnlich einer Blackbox in Flugzeugen eingeführt werden. So sollen Daten belegen, ob ein Auto automatisch oder durch einen Fahrer gesteuert wurde.