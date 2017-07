Wegen des Dauerregens bangen Landwirte in Deutschland um ihre Ernte.

Es komme nicht nur zu Qualitätsschäden, sondern es drohe auch ein Mengenproblem, sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Krüsken, der "Passauer Neuen Presse". Die Ernte sei bis auf weiteres abgebrochen worden. In vielen Regionen Deutschlands regnet es seit Tagen unwetterartig. Hochwasserwarnungen gab es unter anderem im südlichen Niedersachsen, in Thüringen und in Teilen Bayerns.