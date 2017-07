In Teilen Deutschlands sorgt der Dauerregen für steigende Pegelstände und Überschwemmungen.

Am stärksten betroffen ist Niedersachsen. Der Landkreis Goslar hat Katastrophenalarm ausgerufen. Der Bahnverkehr ist unter anderem in in Bad Harzburg ausgefallen. In Hildesheim besteht nach Angaben der Stadtverwaltung die Gefahr, dass Teile eines Wohngebiets überflutet werden. Hochwasserwarnungen gab es auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Aus Brandenburg wurden ebenfalls Probleme gemeldet.