Der Landkreis Goslar hat den wegen der Überschwemmungen nach dem Dauerregen ausgerufenen Katastrophenalarm wieder aufgehoben.

Ein Sprecher des niedersächsischen Landkreises sagte, die Lage habe sich entspannt. Die Pegel vieler Flüsse seien gesunken. Der Katastrophenschutzstab des Kreises habe die Einsatzleitung deshalb um Mitternacht an die Städte und Gemeinden abgegeben. Teile des Kreisgebietes sind weiterhin überflutet.



In Sachsen-Anhalt ist das Wasser einer Talsperre bei Wernigerode über die Ufer getreten. Wie die Behörden mitteilten, ist die Lage nicht problematisch, weil das Wasser in den Zillerbach abfließe.