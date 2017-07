In Teilen Deutschlands sorgt der Dauerregen der vergangenen Tage für Überschwemmungen.

Am stärksten betroffen ist die Region am Harz. Der niedersächsische Landkreis Goslar rief Katastrophenalarm aus. Ein Sprecher des Kreises bezeichnete die Lage als sehr angespannt. In Sachsen-Anhalt drohte eine Talsperre bei Wernigerode überzulaufen. Der Bürgermeister spricht mittlerweile aber von einer Verbesserung der Lage. In Bayern gaben die Behörden Unwetterwarnungen für mehrere Landkreise und Städte heraus. In Thüringen meldete die Hochwasserzentrale erhöhte Pegelstände der Flüsse Unstrut und Werra.