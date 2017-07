In Niedersachsen hat der Landkreis Goslar wegen Überschwemmungen infolge von Dauerregen Katastrophenalarm ausgerufen.

Ein Sprecher des Landkreises sagte, die Lage sei weiter sehr angespannt. Wegen Erdrutschen und Straßensperrungen kam es zu Ausfällen und Verspätungen im Busverkehr. Auch einige Regionalverbindungen der Bahn fielen aus. In der Stadt Goslar mussten mehrere Straßenzüge in der Altstadt evakuiert werden.



Auch andere Teile Deutschlands waren vom Dauerregen betroffen. In Sachsen-Anhalt droht eine Talsperre bei Wernigerode überzulaufen. In Hessen und Bayern gab es ebenfalls Überschwemmungen. Für die kommenden Tage gaben die Meteorologen allerdings Entwarnung. Der Dauerregen gehe zu Ende, hieß es.