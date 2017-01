Davos Chinas Präsident Xi zu Gast in Davos

Das Logo des World Economic Forums in Davos 2017. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Erstmals will ein chinesischer Präsident das Weltwirtschaftsforum in Davos besuchen.

Staatschef Xi Jinping werde bei dem für den 17. Januar geplanten Besuch von Unternehmern begleitet, teilte das Außenministerium in Peking mit. Der Aufenthalt erfolge im Rahmen eines Staatsbesuchs in der Schweiz. 2015 war der

chinensische Ministerpräsident Li Keqiang Gast des Wirtschaftstreffens in Davos.