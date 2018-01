Mit einer Rede des indischen Ministerpräsidenten Modi beginnt heute die 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos.

Später steht eine Ansprache des kanadischen Regierungschefs Trudeau auf dem Programm. Das Treffen von mehr als 3.000 Spitzenpolitikern und Topmanagern sowie Vertretern internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft steht in diesem Jahr unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt". Aus Europa reisen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Macron und die britische Premierministerin May nach Davos. US-Präsident Trump soll am Freitag die Abschlussrede des Weltwirtschaftsforums halten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.