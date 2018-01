Bundeskanzlerin Merkel hat dem Protektionismus eine Absage erteilt.

Abschottung führe nicht weiter und sei nicht die Antwort auf die vielfältigen Probleme, sagte Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Die großen Fragen - etwa die Sicherung des Wohlstands oder die Digitalisierung - könnten nur international beantwortet werden. Sie nehme diese Herausforderungen sehr ernst und plädiere für eine enge Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.



Nach Angaben der Bundesregierung plant Merkel in Davos mehrere Treffen mit anderen Regierungschefs. Am frühen Abend wird Frankreichs Präsident Macron zu den Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft sprechen. Wie aus dem Elysée-Palast verlautete, will er seine Vorstellungen von einer nachhaltigeren Globalisierung skizzieren. US-Präsident Trump will am Freitag eine Rede vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums halten.

