Bundeskanzlerin Merkel hält heute eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Ein Schwerpunkt soll unter anderem die Europapolitik sein. Nach Angaben der Bundesregierung plant Merkel zudem mehrere Treffen, unter anderem will sie mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu zusammenkommen. Am frühen Abend wird auch Frankreichs Präsident Macron zu den Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft sprechen. Wie aus dem Elysée-Palast verlautete, will er seine Vorstellungen von einer nachhaltigeren Globalisierung skizzieren.



Heute wird auch US-Präsident Trump in Davos erwartet. Er wird am Freitag eine Rede vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums halten. Hören Sie zu Trumps bevorstehendem Auftritt noch einen Beitrag aus dem Dlf.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.