Der ukrainische Präsident Poroschenko hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Investitionen aus dem Ausland geworben.

Dafür kündigte er eine Steuerreform an. Wer in der Ukraine investiere, werde mit null Prozent besteuert, sagte Poroschenko. Erst bei einem Abzug von Kapital würden Steuern fällig. Er betonte, er habe in Davos viele Gespräche mit Spitzeninvestoren aus aller Welt geführt. Poroschenko verwies auf eine Reihe von Reformen in den Bereichen Rente, Gesundheit, Bildung und Justiz, die schmerzhaft, aber erfolgreich gewesen seien. All das tue man während der, wie er es nannte, russischen Aggression. Damit spielte er auf den Konflikt in der Ostukraine an, wo sich die Armee und pro-russische Separatisten bekämpfen.



In Davos wird heute auch US-Präsident Trump erwartet. Er will dort morgen auch eine Rede halten und Gespräche mit der britischen Premierministerin May und Israels Regierungschef Netanjahu führen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.