In Davos beginnt am Vormittag das Weltwirtschaftsforum.

In diesem Jahr steht Indien als aufstrebende Wirtschaftsmacht im Fokus. Der indische Ministerpräsident Modi hält die Eröffnungsrede. Insgesamt sind mehr als 3.000 Teilnehmer in den Schweizer Alpenort gereist; unter ihnen Dutzende Staats- und Regierungschefs. Neben Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Staatschef Macron wird auch US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum erwartet.



Trump will morgen Abend eine Rede in Davos halten. Dabei sieht er sich mit stark gesunkenem Vertrauen in die amerikanische Politik konfrontiert: Dies belegt eine internationale Studie, die jedes Jahr anlässlich des Weltwirtschaftsforums durchgeführt wird. Sie zeigt außerdem, dass Falschmeldungen das Vertrauen in die Medien untergraben. 63 Prozent der Befragten gaben an, Qualitätsjournalismus nicht von Falschmeldungen unterscheiden zu können. Andererseits ist dadurch aber auch das Ansehen klassischer Medien gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.