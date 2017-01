Davos Xi Jinping eröffnet Weltwirtschaftsforum

In Davos beginnt das 47. Weltwirtschaftsforum (picture alliance / dpa / Laurent Gillieron)

Im Schweizerischen Davos beginnt am Vormittag das 47. Weltwirtschaftsforum.

Zum Auftakt hält der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Rede. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaftler über globale Themen. Im Mittelpunkt steht die Zukunft von Freihandel und Globalisierung angesichts der jüngsten Erfolge von Populisten.



Das Wirtschaftsforum steht in diesem Jahr im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Trump am Freitag. Aus dem Umfeld des Republikaners wird der frühere Hedgefonds-Manager Scaramucci in Davos erwartet.