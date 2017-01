Davos Xi Jinping warnt vor Handelskrieg

Das Logo des World Economic Forums in Davos 2017. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor einer Rückkehr zum Protektionismus gewarnt.

In seiner Eröffnungsrede zum 47. Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er, in einem Handelskrieg werde es keine Gewinner geben. Abschottung schränke auch die eigenen Möglichkeiten ein.



An dem viertägigen Treffen nehmen rund 3.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teil. Sie wollen vor allem über die Zukunft von Freihandel und Globalisierung beraten. Der Vorstand des Weltwirtschaftsforums, Rösler, hatte kurz vor Beginn der Jahrestagung erklärt, die aktuellen Herausforderungen könnten nur durch mehr Zusammenarbeit bewältigt werden.