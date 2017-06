DDR-Studie Dokumentation über Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Eine umfangreiche Dokumentation zu den Mauertoten an der innerdeutschen Grenze haben Forscher der FU Berlin erstellt. Dazu recherchierten sie akribisch in Stasi-Archiven, auf Gemeindefriedhöfen, in Akten der Staatsanwaltschaften und Gesprächen mit Zeitzeugen. Rund 1.000 Menschen kamen an der deutsch-deutschen Grenze zu Tode.

Von Claudia van Laak