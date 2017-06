Bundesinnenminister de Maizière hat das Verbot eines öffentlichen Auftritts von Präsident Erdogan in Deutschland verteidigt.

Es sei nicht akzeptabel, wenn im Wahlkampf der Versuch von außen unternommen würde, Einfluss zu nehmen, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Daher sei es richtig, das Ansinnen der türkischen Seite abzulehnen. De Maizière betonte zugleich, Deutschland und die Türkei seien wichtige Partner. Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, man werde einen Auftritt Erdogans am Rande des G20-Gipfels in Hamburg nicht zulassen. Bundesaußenminister Gabriel erklärte, es handele sich um eine Abwägung der außenpolitischen Interessen.



Ein Sprecher des türkischen Präsidenten warf der Bundesregierung vor, mit zweierlei Maß zu messen. Man wolle Ankara Lehren über Demokratie und Menschenrechte erteilen, hindere Erdogan aber daran, sich an türkische Bürger zu wenden.