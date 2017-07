Bei Kundgebungen wie im Umfeld des G20-Gipfels sieht Bundesinnenminister de Maizière alle Teilnehmer in der Pflicht.

Der CDU-Politiker sagte auf einer Veranstaltung im hessischen Bad Orb, er erwarte von jedem Demonstranten, dass er sich von Vermummten distanziere. Wer Chaoten Deckung biete, mache sich mitschuldig, betonte de Maizière. Angesichts der Zerstörungen und Plünderungen forderte der Minister, Linksextremisten keine Rückzugsräume zu geben.



Als ein solcher gilt die Rote Flora in Hamburg, ein seit fast 30 Jahren besetztes ehemaliges Theatergebäude. Deren Anwalt Beuth distanzierte sich von früheren Äußerungen, in denen er "Sympathien" für die Gewalt der Autonomen bekundet hatte. Die Aktionen am Rande des G20-Gipfels hätten eine Line überschritten, sagte Beuth dem "Hamburger Abendblatt".