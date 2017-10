Bundesinnenminister der Maiziere hat die Kontrollen an den deutschen Grenzen um weitere sechs Monate verlängert.

Zur Begründung verwies der CDU-Politiker in Berlin auf die anhaltende Terrorgefahr und Defizite beim Schutz der EU-Außengrenzen. Außerdem gebe es nach wie vor ein erhebliches Maß an illegaler Migration innerhalb des Schengenraums. Auf diese Lage müsse man angemessen reagieren, betonte de Maiziere.



Deutschland hatte wegen der hohen Flüchtlingszahlen im September 2015 Kontrollen an der Grenze zu Österreich eingeführt. Die EU-Kommission drängt schon lange darauf, sie auslaufen zu lassen.