Bundesinnenminister de Maizière lehnt eine Öffnung weiterer Häfen in Europa für Flüchtlingsschiffe ab.

Diese Forderung unterstütze man nicht, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen im estnischen Tallinn. Luxemburgs Außen- und Immigrationsminister Asselborn erklärte, er halte die Idee nicht für praktikabel. Wenn ein Schiff mit notleidenden Menschen an Bord ankomme, könne man schwerlich sagen, dass es noch tausend Meilen weiterfahren solle. Ablehnung kam auch von Spanien und Frankreich.



Italien verlangt mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise. Das Land hat seit Anfang des Jahres mehr als 83.000 Boots-Flüchtlinge aufgenommen und ist überlastet. Parallel zu dem Treffen in Tallinn findet in Rom eine internationale Migrations-Konferenz statt.