De Maizière Handyprüfung soll Identität von Asylbewerbern zweifelsfrei klären

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (Imago / Christian Thiel)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll in bestimmten Fällen Zugriff auf die Mobiltelefone von Asylbewerbern erhalten.

Ein entsprechender Gesetzentwurf befindet sich nach Angaben von Bundesinnenminister de Maizière derzeit in der Ressortabstimmung. Dabei gehe es nicht darum, Privatangelegenheiten von Flüchtlingen auszuforschen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Ziel sei es vielmehr, die Identität von Asylbewerbern festzustellen, wenn die Betroffenen selbst nicht bei der Klärung mitwirkten. Gerade Bewerber aus Staaten mit geringen Aussichten auf Asyl in Deutschland gäben oft an, ihre Pässe verloren zu haben. In diesen Fällen sollten die deutschen Behörden künftig die Mobiltelefone der Bewerber prüfen können, um zweifelsfrei zu wissen, wer Asyl begehre.