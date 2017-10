Bundesinnenminister de Maizière fühlt sich in der öffentlichen Debatte über einen muslimischen Feiertag in Deutschland falsch verstanden.

In einer Stellungnahme auf der Homepage des CDU-Politikers heißt es, einen Vorschlag von ihm zur Einführung eines solchen Feiertages gebe es nicht und werde es auch nicht geben. De Maizière hatte sich vor Kurzem auf einer Veranstaltung in Wolfenbüttel offen dafür gezeigt, über einen muslimischen Feiertag zu reden. Dafür war er aus der Union kritisiert worden.



In de Maizières Stellungnahme heißt es weiter, er habe sich bei der Veranstaltung zum Thema Leitlkultur dafür ausgesprochen, dass die Gesellschaft an ihren christlichen Wurzeln und Feiertagen festhalten müsse. Auf diesem Fundament habe er einen Gedanken aufgegriffen, in Regionen mit einem sehr hohen Anteil von Muslimen über einen muslimischen Feiertag zu diskutieren. Daraus einen Vorstoß zu machen, sei abwegig.