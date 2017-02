De Mistura Neue US-Regierung sollte sich im Syrien-Krieg positionieren

Der UNO-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura (l) bei der Münchner Sicherheitskonferenz (19.02.17) (dpa picture alliance / Tobias Hase)

Der UNO-Sondergesandte de Mistura hat die US-Regierung aufgefordert, ihre Position im Syrien-Konflikt darzulegen.

Er vermisse eine klare Strategie der Vereinigten Staaten, sagte de Mistura bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Blick auf die Syrien-Gespräche in Kasachstan meinte er, wenn sich dadurch eine tragfähige Waffenruhe entwickle, könne er diese nur unterstützen. Eine weitere Runde der Friedensgespräche unter dem Dach der Vereinten Nationen soll am Donnerstag in Genf beginnen. Vertreter der syrischen Opposition erklärten in München ihre Verhandlungsbereitschaft. Zugleich machten sie deutlich, dass sie im syrischen Präsidenten Assad weiter eine Sicherheitsbedrohung sehen.