De Mistura USA sollten in Syrien nicht nur auf Militär setzen

Der UNO-Gesandte für Syrien, de Mistura (l.) mahnt eine politische Lösung an. (dpa picture alliance / Tobias Hase)

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura hat die US-Regierung aufgefordert, sich in dem Bürgerkriegsland für eine politische Lösung einzusetzen.

Die USA müssten sich die Frage stellen, ob sie die IS-Milizen nur bekämpfen oder schlagen wollten, sagte de Mistura auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In früheren Kriegen wie in Afghanistan und dem Irak habe die internationale Gemeinschaft gelernt, dass der Kampf der Extremisten weitergehe, wenn es keine politische Lösung gebe. Der Präsident der Syrischen Nationalen Koalition, al-Abdah, erklärte, die Opposition werde an den Friedensgesprächen am 23. Februar in Genf teilnehmen.



Derweil sprach sich Israels Verteidigungsminister Lieberman für eine Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des Nahostkonflikts aus. An diesem Konzept habe er keinen Zweifel, sagte Lieberman. Vergangene Woche vollzog US-Präsident Trump einen Kurswechsel. Die Zwei-Staaten-Lösung sei für ihn nicht die einzige Möglichkeit für einen Friedensschluss.