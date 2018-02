Der UNO-Sondergesandte de Mistura hat alle Konfliktparteien in Syrien zur Deeskalation aufgerufen.

Sowohl die Bombardierung der von syrischen Truppen belagerten Enklave Ost-Ghuta als auch der wahllose Beschuss von Damaskus durch Rebellen müsse aufhören, sagte eine Sprecherin de Misturas in Genf. Es dürfe kein zweites Aleppo geben. Auch die EU-Staats- und Regierungschefs forderten ein Ende der Gewalt. Das Leid der Menschen in Syrien sei mit Worten nicht mehr zu beschreiben, hieß es in einer Erklärung in Brüssel.



Bei neuen Angriffen der syrischen Luftwaffe auf Ost-Ghuta sollen Aktivisten zufolge heute wieder Zivilisten getötet worden sein. Für den Nachmittag ist eine weitere Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zu Syrien geplant. Der russische Außenminister Lawrow kündigte an, sein Land sei bereit, einem abgeänderten Resolutionsentwurf zuzustimmen. Er sieht eine 30-tägige Waffenruhe vor.



Frankreich und Deutschland appellierten an Russland, einer Waffenruhe doch noch zuzustimmen. Nach Angaben aus französischen Regierungskreisen haben Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel dem russischen Präsidenten Putin einen Brief geschrieben. Zudem wollten sie im Laufe des Tages noch mit ihm telefonieren. Merkel hatte das Vorgehen der syrischen Regierung in Ost-Ghuta gestern in einer Regierungserklärung im Bundestag scharf verurteilt und von Massakern gesprochen. Dabei hatte sie auch Russland und den Iran in Pflicht genommen. Beide Regierungen sind mit Damaskus verbündet.

