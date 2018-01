Der deutsche Bundestag und die französische Nationalversammlung wollen die Rolle der Parlamente in der deutsch-französischen Zusammenarbeit stärken.

Die beiden Volksvertretungen hatten gestern zum 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags eine gemeinsame Resolution verabschiedet, die auch eine vertiefte Kooperation in zahlreichen Bereichen vorsieht.



Der Präsident der französischen Nationalversammlung, de Rugy, sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, die nationalen Besonderheiten zu erhalten, und gleichzeitig die Gesetzgebung in Deutschland und Frankreich aneinander anzupassen, wo man dies als sinnvoll erachte. Denkbar sei etwa eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern, ohne gleich das gesamte Steuerrecht zu vereinheitlichen.



Bundestagspräsident Schäuble wies im Deutschlandfunk auf die Notwendigkeit einer effizienteren europäischen Zusammenarbeit hin. Gleichzeitig müsse aber die Budgetverantwortung der nationalen Parlamente bestehen bleiben. Schäuble warnte, wer versuche die europäische Einigung gegen das Bedürfnis der Menschen auf ihre nationale Identität auszuspielen, der schwäche Europa.



Das Doppelinterview mit de Rugy und Schäuble aus der Sendung "Informationen am Morgen" können Sie hier nachhören.