In der Diskussion um die personelle Zukunft der CDU hat sich der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und CDU-Politiker Günther dafür ausgesprochen, die Führungsriege seiner Partei zu verjüngen.

Für die Kabinettsbildung brauche es neue Gesichter, sagte Günther im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das sei auch notwendig, um einen Aufbruch der Union nach außen darzustellen. Er wünsche sich, dass die CDU-Kabinettsposten von talentierten jungen Menschen aber auch zur Hälfte von Frauen besetzt würden. Die CDU stehe derzeit vor der Herausforderung, über die Kanzlerschaft Angela Merkels hinaus eine Regierungsperspektive zu organisieren. Zugleich plädierte Günther dafür, dass Merkel in der gesamten Legislaturperiode sowohl Kanzlerin als auch Parteivorsitzende bleiben solle. Die CDU müsse allerdings auch ihren Stil verändern und nicht länger alle Aufgaben an die Kanzlerin übertragen. Außerdem sollten die unterschiedlichen Flügel innerhalb der Partei wieder sichtbarer werden, sagte Günther.



Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, hatte ebenfalls eine personelle Erneuerung in der Partei und auch bei den zu besetzenden Ministerposten gefordert. Im Deutschlandfunk betonte er, es gehe nicht um die Forderung, jemand müsse seinen Posten verlassen. Vielmehr sei eine Debatte über die Mischung aus der Erfahrung der Älteren und frischen Ideen der Jüngeren notwendig. Er erwarte von der CDU-Führung ein klares Zeichen, wie es personell mit dem Kabinett, aber auch in Fraktion und Partei weitergehe. Wenn nicht in verschiedenen Positionen neue Köpfe und Nachfolger aufgebaut würden, werde die Stimmung innerhalb der Partei sehr schlecht bleiben. Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben, unterstrich Ziemiak.



Deutlichere Worte fand Baden-Württembergs Agrarminister Hauk. Nach Informationen des SWR forderte er, die Bundeskanzlerin sollte die Zeichen der Zeit erkennen und einen Übergang in der aktuellen Legislaturperiode schaffen. Er wünsche sich einen möglichst schmerzfreien Wechsel innerhalb der kommenden dreieinhalb Jahre.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.