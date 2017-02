Altmaier betonte, alle Asylanträge würden sehr sorgfältig geprüft. Etwa 56 Prozent der Anträge von Afghanen würden anerkannt. Er betonte: "Diejenigen, die unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen Schutzanspruch haben, wo auch die Gerichte bestätigen, dass ihnen keine Verfolgung droht, diese Menschen müssen damit rechnen, dass sie zurückgeführt werden."

Mit Blick auf die Sicherheitslage in Afghanistan sagte Altmaier, es gebe selbstverständlich Gebiete, in die nicht zurückgeführt werde. "Es gibt Millionen Menschen in Afghanistan, die ganz normal leben." Sie lebten aber sicherlich nicht so gut wie in Deutschland.

Es sei natürlich schwieriger, Frauen, Kinder und Kranke abzuschieben, so Altmaier. Aber gut ausgebildete Menschen zwischen 20 und 30 hätten eine Chance, in Afghanistan eine Arbeit zu finden. "Ich glaube, dass es kaum ein anderes Land gibt, das sich so intensiv darum bemüht, dass es den Menschen, die man zurückführt, auch zumutbar ist, dort zu leben, wie dies in Deutschland der Fall ist." Der Kanzleramtschef betonte, er halte die Abschiebestopps in einzelnen Bundesländern für nicht nachvollziehbar und falsch.

