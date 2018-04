Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, hat die Debatte über die Zukunft von Hartz IV kritisiert.

Konkrete Verbesserungsvorschläge habe er in der aktuellen Diskussion bislang nicht gehört, sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer Geisterdebatte. Wer die Grundsicherung abschaffen wolle, müsse sagen, was konkret an deren Stelle treten solle.



Auch von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kam Kritik an der Debatte. BDA-Präsident Kramer sagte dem Weser-Kurier, dass die SPD mit den großen Erfolgen ihrer Agenda 2010 hadere, könne er überhaupt nicht nachvollziehen. Diese Reformen hätten wesentlich dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu senken.



Der frühere VW-Personalstand, Peter Hartz, nach dem die Arbeitsmarktreformen benannt sind, warnte vor einem - Zitat - "Salto rückwärts". Man habe damals gerade die Erwerbslosen aus der Sackgasse geholt und ihnen den Arbeitsmarkt geöffnet. Wenn man nun auf die Idee eines solidarischen Grundeinkommens setze, würden sie wieder als zweitklassig eingestuft, sagte er der "Bild"-Zeitung.



Die Idee eines solidarischen Grundeinkommens geht auf den Berliner Regierungschef Müller zurück. Der SPD-Politiker hatte als Hartz-Alternative 1.200 Euro im Monat für Bürger vorgeschlagen, die zu gemeinnütziger, sozialversicherungspflichtiger Arbeit bereit seien. Rückendeckung erhält er vom linken Flügel der SPD. Der kommissarische SPD-Chef und Finanzminister Olaf Scholz hat dagegen bereits betont, dass er am Hartz-IV-Grundprinzip derzeit nicht rütteln wolle.

