Der Streit um die Statue symbolisiert die neue Debatte um Karl Marx. Seit der Finanzkrise 2008 werden Marx Ideen von einer gerechteren Gesellschaft verstärkt diskutiert. Welche Spuren hat das "Gespenst des Kommunismus" hinterlassen? Hat der Kritiker des Kapitalismus doch Recht? Was ist an Marx‘ Werk aktuell, was nur noch historisch? Das fragen Wissenschaftler quer durch die Disziplinen.

Am Wochenende startet eine kulturhistorische Ausstellung in Trier: "Karl Marx. 1818 - 1883. Leben. Werk. Zeit." Zwei Wochen später folgt ein Internationaler Marx-Kongress.

Weitere Themen:

Hart aber fair? - Eine Tagung an der Universität Köln beleuchtet Ungleichheiten im Wohlfahrtsstaat.

Eine Tagung an der Universität Köln beleuchtet Ungleichheiten im Wohlfahrtsstaat. Die Entwicklung der Nasca-Linien in Peru - Was neue archäologische Funde über eine untergegangene Kultur erzählen

Was neue archäologische Funde über eine untergegangene Kultur erzählen Welterkunder und Universalgelehrter - Gespräch mit dem Historiker Dr. Frank Vorpahl über eine Ausstellung in Wörlitz zu Georg Forster

Am Mikrofon: Dörte Hinrichs