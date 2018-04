An vielen High Schools in den USA sind Schülerinnen und Schüler in einen Streik getreten, um strengere Waffengesetze zu fordern. Landesweit sind unter dem Motto "Genug ist genug" mehr als 2.500 Veranstaltungen angemeldet.

Die Ausstände fanden neun Wochen nach dem Massaker an einer Schule in Parkland im Bundesstaat Florida statt. Ein 19-Jähriger hatte am 14. Februar 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen. Außerdem jährte sich am Freitag zum 19. Mal das Massaker an der Columbine High School im Bundesstaat Colorado. Im Jahr 1999 hatten dort zwei Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen.



Um 10 Uhr Ortszeit verließen vielerorts Schüler ihre Klassenräume und das Schulgelände. Die 16-jährige Schülerin Lane Murdock aus Parkland sagte: "Viele fragen uns: Warum soll das den ganzen Tag dauern? Ganz einfach: Dieses Thema verdient mehr als nur ein paar Minuten."



Die streikenden Schüler trugen zumeist Kleidung in grellem Orange. "Jäger tragen im Wald orange, um von anderen Jägern gesehen zu werden", heißt es in einem Video. Es endet mit der Frage: "Könnt ihr uns jetzt sehen?" Die Schüler werfen der Politik vor, dass die Waffengesetze bisher trotz zahlreicher Vorfälle und vieler Toter nicht durchgreifend geändert wurden.



Am Tag der Proteste wurde aus Florida von einem neuen Zwischenfall berichtet. Nach Angaben lokaler Medien schoss in der Stadt Ocala ein Schüler an der Forest High School durch eine geschlossene Tür. Er verletzte einen Mitschüler am Knöchel und wurde auf der Flucht festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.