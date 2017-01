Debatte über WM-Übertragung Kein Handball in deutschen Wohnzimmern?

Morgen in einer Woche beginnt die Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Momentan sieht es danach aus, dass die Spiele in Deutschland nicht im Fernsehen übertragen werden. Das liegt am Rechteinhaber, der die Lizenz nur unter bestimmten Bedingungen weitergeben will.

Von Jonas Panning