"Jetzt ist die Zeit, uns grundsätzlicher auf Krisen vorzubereiten", sagte der Bundesinnenminister gestern Abend im "heute-journal". Warum ausgerechnet jetzt? Thomas de Maiziere begründete sein konkretes Timing nicht etwa mit dem heutigen Beginn der CSU-Klausurtagung oder den Vorläufern des Bundestagswahlkampfs, obwohl seine Vorschläge für eine neue Architektur der inneren Sicherheit, prominent platziert auf einer ganzen Seite in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", auch in diesen Zusammenhang gehören.

Nein, er begründete seinen Vorstoß jetzt mit den Terror-Erfahrungen der vergangenen ein, zwei Jahre. Bis zum Abend des 19. Dezembers hieß es neben der ständigen Betonung einer "latenten Gefahr" auch, Deutschland habe in der Terror-Abwehr der vergangenen Jahre häufig schlicht Glück gehabt. Angesichts der Tatsache, dass hierzulande mehrere hundert sogenannter Gefährder namentlich bekannt sind, und die von ihnen ausgehende Gefahr, wie im Fall Amri, ständig neu und immer richtig eingeschätzt werden muss, um eine Katastrophe zu verhindern, kann man nur zustimmen.

Abwehr von Bedrohungen einer neuen Dimension

Und dennoch: Um die Vorschläge de Maizieres richtig zu bewerten, muss man sich vom Fall Anis Amri lösen. Dem Bundesinnenminister geht es um sehr viel mehr. Es geht ihm um die bestmögliche Abwehr gegen Bedrohungen einer ganz anderen Dimension. Frankreich hat durch die Terrornacht vom 13. November 2015 eine andere Dimension erlebt, noch deutlich aber sieht man am Trauma von 9/11, was geschehen kann, wenn es Terroristen gelingt, ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft durch einen einzigen Anschlag völlig aus dem Gleis zu bringen.

Als Bundesinnenminister gehört es zu den Pflichten von Thomas de Maiziere, auf Schwachstellen in der Krisenbewältigung hinzuweisen. Reflexartiger Widerstand von Innenministern der Länder lässt lediglich vermuten, dass de Maiziere einen wunden Punkt getroffen hat. Wer es im föderalen Deutschland auch bis zum Jahr 2017 nicht geschafft hat, einheitliche Regeln für die Überwachung und Kontrolle von Gefährdern zu organisieren oder sich nicht auf eine gemeinsame Altersgrenze einigen kann, ab wann ein Verfassungsschutz Extremisten beobachten kann, der muss sich nicht wundern, wenn eine Kompetenzverlagerung weg von den Ländern hin zum Bund gefordert wird.

Kompetenzverteilung beim Verfassungsschutz sollte überdacht werden

Ja, auch Bundesverwaltungen haben ihre Nachteile, darüber muss geredet werden, doch wer, wie Politiker der Linkspartei, De Maiziere wegen seiner Vorschläge jetzt als Trittbrettfahrer islamistischen Terrors bezeichnet, der hat alle Relationen verloren. Auch die Kritik Sigmar Gabriels, der Vorstoß des Innenministers komme zur Unzeit und sei in der Umsetzung zu langwierig, läuft ins Leere. Es ist wohl besser, über diese Dinge vor dem nächsten Anschlag zu diskutieren und sie neu zu regeln als danach.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.