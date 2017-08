Debatte um saubere Diesel "Generalangriff gegen die deutsche Autoindustrie"

Einem Bericht des Umweltbundesamtes (UBA) zufolge reichen die Maßnahmen des Dieselgipfels nicht aus, um Umwelt und Menschen vor Stickoxiden in der Luft zu schützen. CSU-Verkehrspolitiker Peter Ramsauer zweifelt an der Korrektheit des Berichts. Er verteidigte im Dlf die deutsche Autoindustrie, die in der Vergangenheit "maßgeblich" zur Reduzierung von Stickoxiden beigetragen habe.

Peter Ramsauer im Gespräch mit Dirk Müller