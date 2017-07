Der slowakische Europaabgeordnete Sulik hat Flüchtlingshilfe-Organisationen kritisiert, die sich weigern, einen Verhaltenskodex zu unterzeichnen.

Sulik sagte im Deutschlandfunk, die italienische Regierung und die EU sollten unabhängig vom Willen solcher Organisationen handeln. Der Politiker bezeichnete die privaten Helfer als Schlepper. Sie würden Flüchtlinge nahe der libyschen Küste aufgreifen und von dort aus nach Europa bringen.



Sulik verteidigte außerdem die Weigerung seines Heimatlandes, bei der Umverteilung von Flüchtlingen in Europa teilzunehmen. Er sei stolz darauf, dass die Slowakei erst 16 Flüchtlinge aufgenommen habe, sagte Sulik. Eine Verteilung der Flüchtlinge ist nach Ansicht Suliks keine Lösung, solange die Außengrenzen der EU nicht geschlossen seien. Seine Partei "Freiheit und Solidarität" ist im Europaparlament Teil der EU-skeptischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer.



Am Freitagmittag treffen sich im italienischen Innenministerium erneut Hilfsorganisationen und Regierungsbeamte, um über einen Verhaltenskodex für Flüchtlingshelfer zu beraten. Er soll Grundlage der Einsätze im Mittelmeer sein, die zuletzt in die Kritik gerieten. Den Flüchtlingshelfern wird unter anderem vorgeworfen, zu nahe an der libyschen Küste zu agieren.