Es darf wieder so ein bisschen rotzlöffeliger werden, in der deutschsprachigen Musik, in Hamburg würde man sagen "kodderiger": Direkte Sprache, einfach aussprechen, was man sagen will, ohne irgendwelche kunstvollen Wortbilder zu malen. Da passt Julian Pollina gerade ganz gut rein, unter dem Namen "Faber" hat er sein erstes Album veröffentlicht - inspiriert von versoffenen Chansonniers wie Jacques Brel oder Fabrizio de André. "Sei ein Faber im Wind" heißt das Album - wir hatten die Gelegenheit, mit Faber zu sprechen und haben ihn als erstes mal gefragt, woher dieser Künstlername eigentlich kommt, Faber.