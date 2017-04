US-Präsident Trump hat eine Anordnung unterzeichnet, mit der die Erteilung von Visa für ausländische Fachkräfte erschwert werden soll.

Außerdem will er US-Firmen bei Regierungsaufträgen künftig bevorzugen. Trump sagte, damit werde ein starkes Signal an die Welt gesendet, dass die USA ihre Arbeitskräfte und deren Jobs verteidigten sowie Amerika an die erste Stelle setzten. Konkret geht es um Visa, die Akademikern aus dem Ausland eine befristete Aufenthaltserlaubnis in den USA gewähren. Trump sieht im derzeitigen Verfahren eine Benachteiligung amerikanischer Arbeiter.