In der CDU ist ein Zeitungsbericht zurückgewiesen worden, wonach Bundestagspräsident Schäuble im Asylstreit mit der Schwesterpartei CSU vermitteln soll.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Meldung treffe nicht zu, heißt es.

Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet, dass die CDU-Führung und Fraktionschef Kauder mit einer ensprechenden Bitte an Schäuble herangetreten seien. Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik wiederholt eine kritische Haltung eingenommen und sich zugleich loyal zu Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel verhalten, hieß es zur Begründung.



Der unionsinterne Streit hatte sich an der Forderung der CSU entzündet, auch Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert sind, an der deutschen Grenze abzuweisen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.