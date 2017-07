Ein DDR-Motorroller der Marke Troll hat das Leben in der Alexa-Seniorenresidenz in Dresden-Pieschen von Grund auf verändert.

Seit zwei Jahren arbeitet die Residenz mit DDR-Andenken, um demenzkranke Bewohner zu reaktivieren - darüber schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Demnach war der Motorroller etwa nur als Deko für einen Kinosaal gedacht, aber plötzlich geschah etwas Unerwartetes, wie Heimleiter Gunter Wolfram der NZZ sagte. So hätten Bewohner, die sonst kaum noch ihren Namen gekannt hätten, auf einmal genau gewusst, wo sich Blinker, Benzinhahn und Kickstarter befinden.



Der Erfolg wurde zum Konzept: Gunter Wolfram begann zu sammeln, für die Bewohner. Erst ein Ofen. Dann eine alte Küche - Marke Ratiomat, Sechziger Jahre. Heute stehen auf dem Küchentisch eine Brotschneidemaschine AS 101 und ein AKA-Elektrikmixer, ebenso ein Sahnegerät mit Handmotor. An den Wänden Honecker-Fotos, dazu die Zeitschriften "Guter Rat" und "Sibylle", außerdem Amiga-Schallplatten. Und natürlich Nudossi-Brotaufstrich.



Dem Heimleiter ist wichtig, dass er keine Ostromantik oder Ostalgie fördert: Vielmehr gehe es um Biographie-Arbeit, um Erinnerungstherapie - eine gängige Methode, um Erkrankte anzuregen. Den Patienten bringt das Orientierung in einer Gegenwart, in der sie sich nicht mehr zurechtfinden.