US-Präsident Trump hat die Veröffentlichung eines vertraulichen Dokuments der oppositionellen Demokraten zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre abgelehnt. Das Papier enthalte zahlreiche besonders heikle Passagen, heißt es in einem Brief an den Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses.

Damit wollten die Demokraten Vorwürfe gegen das FBI aus einem ebenfalls geheimen, aber von Trump freigegebenen Dokument der Republikaner widerlegen. Darin wird dem FBI Befangenheit in der Russland-Affäre zur Last gelegt. Die Demokraten sehen das Papier zudem als mutmaßlichen Versuch der Republikaner, die Glaubwürdigkeit des Sonderermittlers Mueller zu beschädigen. Dieser geht dem Verdacht nach, dass es während des Wahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Team und Russland gegeben haben soll.

