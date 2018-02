AfD-Chef Meuthen hat Aufrufe zur politischen Gewalt unter seinen Anhängern zurückgewiesen.

In einer Botschaft auf Facebook schrieb er, die AfD begreife sich als Rechtsstaatspartei und lehne gewaltsame Veränderungen in Deutschland ab. Auch wenn es manchem schwerfalle, die Ruhe zu bewahren, sei dies doch der einzig gangbare Weg.



Meuthen reagierte damit auf Kommentare unter seinem vorausgegangenen Facebook-Eintrag. Nutzer haben dort nach seinen eigenen Angaben die These vertreten, Gewalt sei erforderlich, um Deutschland - Zitat - zu retten. In dem Beitrag hatte der AfD-Chef den designierten bayerischen Ministerpräsidenten Söder von der CSU kritisiert - für eine Aussage aus dem Jahr 2012, wonach der Islam ein Bestandteil Bayerns sei. - In dieser Woche waren Forderungen unter anderem aus der SPD laut geworden, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

