Demokratische Rep. Kongo Viele Tote bei Kämpfen zwischen Rebellen und Armee

Die Flagge der Demokratischen Republik Kongo (picture alliance / dpa / Mika Schmidt)

In der Demokratischen Republik Kongo sind bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen.

Wie das Rote Kreuz mitteilte, fanden die Kämpfe am Donnerstag und Freitag in der Provinz Kasai statt. Auch die Friedensmission der Vereinten Nationen bestätigte zahlreiche Tote. Die UNO kritisierte Gräueltaten der Rebellen, aber auch den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt durch das Militär. - Seitdem im August ein führender Aufständischer von der Polizei getötet worden ist, kommt es in dem zentralafrikanischen Land immer wieder zu Gewaltausbrüchen.