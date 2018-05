In der Demokratischen Republik Kongo sind drei weitere Fälle der Ebola-Krankheit bestätigt worden.

Sie seien in der Stadt Mbandaka aufgetreten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dort war bereits gestern ein Fall festgestellt worden. Das Auftreten der Krankheit in der Stadt bereitet den Behörden große Sorgen, weil dort die Gefahr einer Weiterverbreitung weitaus größer ist als auf dem Land. Bislang war bei 14 Menschen das Ebola-Virus bestätigt worden, die meisten Fälle in schlecht erreichbarem ländlichem Gebiet. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte am Abend, man sehe bislang aber keinen Anlass, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Die Regierung des Kongo und andere Partner hätten alle wichtigen Schutzmaßnahmen eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.