Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ist auf 17 gestiegen.

In der Stadt Mbandaka seien drei weitere Diagnosen gestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dort war bereits am Donnerstag ein Fall festgestellt worden. Das Auftreten der Krankheit in der Stadt bereitet den Behörden große Sorgen, weil dort die Gefahr einer Weiterverbreitung weitaus größer ist als auf dem Land. - Im Kongo gibt es außerdem 26 Ebola-Verdachtsfälle.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.