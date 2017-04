In der Demokratischen Republik Kongo sind 16 Mitarbeiter der Vereinten Nationen kurzzeitig in Geiselhaft geraten.

Wie ein UNO-Sprecher in New York mitteilte, brachten ehemalige Rebellen aus dem Nachbarland Südsudan in einem Flüchtlingslager die UNO-Mitarbeiter in ihre Gewalt. Inzwischen seien alle wieder frei; es lägen keine Berichte über Verletzte vor. In dem Lager leben mehr als 500 aus dem Südsudan geflüchtete Rebellen. Einige von ihnen waren zuletzt in ihr Heimatland zurückgeschickt worden.