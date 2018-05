Die Weltgesundheitsorganisation sieht keinen Anlass, angesichts des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen.

Die WHO erklärte, die Organisation selbst, die Regierung des Landes und andere Partner hätten alle wichtigen Schutzmaßnahmen eingeleitet. Demnach werden mobile Labors eingesetzt; außerdem gibt es eine Luftbrücke in entlegene Brennpunkte. Die UNO beteiligt sich zudem an der Überwachung der Landesgrenzen, um zu verhindern, dass infizierte Menschen ausreisen.



Das Gesundheitsministerium im Kongo hat bisher bei 14 Menschen Ebola-Viren bestätigt, darunter bei einem Toten.

