In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Ebola-Todesfälle auf 26 gestiegen.

Das Gesundheitsministerium in Kinshasa teilte mit, es seien vier neue Todesopfer bestätigt. Außerdem gebe es 21 Krankheits- und 46 Verdachtsfälle. Präsident Kabila gab bekannt, dass die staatlichen Finanzmittel für die Ebola-Bekämpfung auf mehr als vier Millionen Dollar erhöht werde.



Das Ebola-Virus löst bei Menschen hohes Fieber verbunden mit Blutungen aus. Bei einer Epidemie in den Jahren 2014 und 2015 starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone rund 11.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.