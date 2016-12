Demokratische Republik Kongo Zahlreiche Tote bei Massakern im Osten des Landes

Dschungel im Kongo (picture-alliance/dpa/Foto: Yannick Tylle)

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind am Weihnachtswochenende mindestens 22 Zivilisten bei Angriffen von Rebellen getötet worden.

Bei den Überfällen auf mehrere Orte in der Provinz Nord-Kivu seien Kämpfer der radikal-islamischen Miliz ADF mit Messern und Macheten auf ihre wehrlosen Opfer losgegangen, teilten örtliche Behörden mit. Die Gruppe war 1995 in Uganda gegründet worden; sie konzentrieret sich inzwischen jedoch auf den Kongo. Dort hat die ADF in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen getötet. Es geht den Rebellen zumeist um die Kontrolle über Gebiete und Bodenschätze wie Gold oder Kobalt.