Zehntausende Menschen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland wollen heute Nachmittag gegen die Atomkraftwerke Tihange und Doel protestieren.

Dazu haben sie eine 90 Kilometer lange Menschenkette geplant. Sie soll vom Standort des Atomkraftwerks Tihange in Huy bei Lüttich bis nach Aachen reichen. - Experten hatten zuletzt weitere Haarrisse an den belgischen Meilern festgestellt. Die Regierung in Brüssel betonte, die Sicherheit sei nach wie vor gewährleistet.